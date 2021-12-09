Tahir Güven cinayetinin faili terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

9 Aralık 2021 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:35

Dört gün önce (4 Aralık) Şırnak'ın Cizre ilçesinde Meman Aşireti lideri Tahir Güven isimli şahsın hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayını terör örgütü PKK üstlenmişti.

PKK'LI TERÖRİST HDP'Lİ VEKİLİN EVİNDEN ÇIKTI

Emniyet, saldırının faillerinden terör örgütü mensubu Emin Kalkan'ın ifadesinde söz konusu eylemi birlikte gerçekleştirdiklerini beyan ettiği ve gizli tanık ifadeleriyle desteklenen Mehmet Miraç Dinç isimli şahsın; 7 Aralık tarihinde Silopi HDP İlçe Başkanlığına gittiğini ve gün boyu orada kaldığını, akabinde ise HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın ailesinin ikamet ettiği apartmana girdiğini tespit etti.

TERÖRİSTLERİ KAÇIRMAK İSTEYEN HDP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİ YAKALANDI

Emniyet, bahse konu örgüt mensubu ve bu şahsı güvenlik kuvvetlerinden araçla kaçırmak isteyen HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz'ı ikamet çıkışında kıskıvrak yakaladı.

TUTUKLU OĞUZ'UN YERİNE GÖREVLENDİRİLDİ

Mehmet Miraç Dinç isimli teröristin, PKK/KCK terör örgütü tarafından sözde kadro olarak görevlendirilen ve 28.11.2020 tarihinde HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'e gözaltına alınması sırasında el çabukluğu ile kendi cep telefonunu vererek delillerin karartılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Ercan Oğuz isimli şahsın yerine görevlendirildiği öğrenildi.



SİLOPİ'DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Mehmet Miraç Dinç ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen, 7 Aralık tarihinde gün boyu Dinç ile birlikte olan ve örgütün kadın yapılanması olan TJA (Tevgera Jinên Azad/Özgür Kadın Hareketi) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Sümeyye Gök, 8 Aralık tarihi sabah saatlerinde Silopi'de gözaltına alındı.

