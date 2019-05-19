PKK’nın kabusu İHA ve SİHA’lar

Türkiye, yerli ve milli silahlar geliştirerek savunma sanayiinde çığır açmaya devam ediyor. Dışa bağımlılığı hızla azaltan silahlar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da terör örgütleriyle mücadelesinde kolaylık sağlıyor. Adana’da PKK’ya yönelik soruşturmada tutuklanan ve itiraflarda bulunan sanık Ö.T, örgütün başının İHA ve SİHA’lar ile belada olduğunu ifade etti.

KATILIM ÇOK AZALDI

PKK’ya katılımların 2017 yılından bu yana oldukça azaldığını belirten sanık Ö.T. ‘’PKK içerisinde kaçmak isteyen ve ailesine dönmek isteyen çok sayıda örgüt mensubu var. Bunun da başlıca sebebi İHA ve SİHA’ların yaşam koşullarını tamamen kısıtlamasıdır. İHA ve SİHA’lar, PKK’nın tüm psikolojisini bozdu. Keşif uçakların operasyonu nedeniyle Kandil ve diğer yerlerde bulunan mağaraların giriş yerleri sürekli değiştirilmektedir’’ diye konuştu. CHP’nin İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Türkiye’nin yerli ve milli olarak ürettiği İHA ve SİHA’lar hakkında terörle mücadele edileceğini, ancak bunun hukuk kuralları içinde, insanların yaşam hakkını gözetecek şekilde olması gerektiğini belirterek “Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları var” şeklinde konuşmuştu.