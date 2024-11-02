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  • PKK'nın karanlık yüzü yine ifşa oldu! Video paylaşan MSB'den 'teslim olun' çağrısı
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PKK'nın karanlık yüzü yine ifşa oldu! Video paylaşan MSB'den 'teslim olun' çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşan bir video yayınladı. MSB yayınladığı videoda 'Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığınmak istediğini gözler önüne seriyor. Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara “Teslim olun.” diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz.' notuna yer verdi.

IHA2 Kasım 2024 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
PKK'nın karanlık yüzü yine ifşa oldu! Video paylaşan MSB'den 'teslim olun' çağrısı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silahlı terör örgütü PKK/YPG tarafından zorla kaçırılan ve örgütün faaliyetlerinde kullanılan çocuk teröristlerin itiraflarının yer aldığı bir video yayınladı.

MSB'den, yayınlanan video ile ilgili yapılan açıklamada, "İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor. BM İnsan Hakları Komisyonunun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor. Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığınmak istediğini gözler önüne seriyor. Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara 'Teslim olun' diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

  • PKK ifşaatı
  • çocuk teröristler

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