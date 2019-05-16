PKK'nın katlettiği vatandaşlar anısına şehitlik

Valilik tarafından Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde 1992 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren ve aralarında 2 aylık bebek, çocuk ve kadınların bulunduğu 10 kişinin anısına yapılan Seki Şehitler Mezarlığı tamamlandı.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci de mezarlığı ziyaret ederek, dua etti.

Katliamda yakınlarını kaybeden Gök ve Tunç ailelerinin üyeleriyle bir araya gelen Şekerci, Valilik desteğiyle yapılan şehitliğin çalışmalar sonucu tamamlandığını söyledi.

Şekerci, "Şehitlerimize olan borcumuzu ödeyemeyiz. Vatan uğruna şehit olan evlatlarımızın kutsal emanetini korumak ve onların onurlu mücadelelerini gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapmak gerekir." dedi.