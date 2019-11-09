PKK’nın kirli yüzü uluslararası raporlarda

Birleşmiş Milletler (BM), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) gibi birçok uluslararası kuruluşun yanı sıra İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), YPG/PKK’nın ihlallerini raporladı. Çocuk yaştaki kişilerin terör örgütüne katılmaya zorlanması, bu raporlarda önem yer teşkil etti. Raporlarda, YPG/PKK’nın kız ve erkek çocukları örgüte katılmaya zorlayarak uluslararası hukuk ve insan haklarını hiçe saydığı belirtildi. Daha çok Kürt kökenli ailelerden kaçırılan çocukları örgüte katmaya çalışan PKK’lılar, çocukları istismar ederek örgüt içinde savaşmaya zorluyor.

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ve birçok uluslararası yasa, çocukların savaştırılmasını “insanlığa karşı suç” olarak nitelendiriyor. BM ve pek çok STK, YPG/PKK’nın çocuklara yönelik ihlallerini sık sık vurguluyor. Örneğin HRW’nin 2014’te hazırladığı “Kürt Yönetimi Altında: Suriye’de PYD tarafından Yönetilen Bölgelerdeki Hak İhlalleri” başlıklı 107 sayfalık rapor, terör örgütünün işlediği tüm suçları detaylarıyla gözler önüne serdi. Raporun çocuklarla ilgili kısmında, örgüt bünyesinde çok sayıda çocuk bulunduğu belirtildi. Raporda, 313 çocuğun YPG/PKK tarafından kullanıldığı, çocukların yüzde 40’ının kızlardan oluştuğu belirtildi. Bu kız çocuklarından 20’sinin 15 yaşından küçük olduğu vurgulanan raporda, 119 çocuğun silahlı çatışmalarda kullanıldığı kaydedildi.