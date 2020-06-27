PKK'nın kış üslenmesi için hazırladığı sığınakların yerini yakalanan terörist deşifre etti

AA 27 Haziran 2020 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 10:54

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mervan" kod adlı M.A, verdiği ifadede örgütün kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini deşifre etti.

Terörist M.A'nın, İl Jandarma Komutanlığınca Adıyaman-Malatya sınırında, Gerger ilçesi kırsal kesiminde bulunan Karagöl mevkisi, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde düzenlenen operasyonda 25-26 Haziran'da gösterdiği 2 sığınak ile 9 noktada arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramada bir kısmı sığınaklarda, bir kısmı da toprağa gömülü bidonlarda örgütü simgeleyen bez parçası, bir soba, bir ocak, 2 güneş paneli, 6 batarya, 3 akü, 75 pil, 4 radyo, 8 el feneri, 400 metre kablo, çeşitli örgütsel dokümanlar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.