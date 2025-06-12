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  • PKK'nın silah bırakma kararı! MSB Kaynakları: Teslim olan terörist sayısında artış var
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PKK'nın silah bırakma kararı! MSB Kaynakları: Teslim olan terörist sayısında artış var

MSB kaynakları, 'Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor, tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var.' açıklamasında bulundu.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
PKK'nın silah bırakma kararı! MSB Kaynakları: Teslim olan terörist sayısında artış var
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nı Hafter tarafının da incelemeye aldığına dair haberle ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır.

Bahse konu Mutabakat Muhtırasında deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya'nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur. Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir.

Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİLAH BIRAKMA KARARI SONRASI SAHADAKİ SON DURUM

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor."

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Türkiye olarak temel gayemiz; Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz."

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