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  • PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu terörist Nihat Gören etkisiz hale getirildi
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PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu terörist Nihat Gören etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi.

DHA25 Kasım 2021 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:09
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, örgütün sözde dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in PKK'ya yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından, 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist Gören'in, bir süre PKK'nın 'TAK yapılanması'nda faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği 'Pençe' operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

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