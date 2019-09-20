PKK'nın kritik ismi MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla öldürüldü

TSK ve MİT operasyon yapmıştı! PKK'lı terörist Mehmet Bayden öldürüldü
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi
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