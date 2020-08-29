İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2020 Cumartesi / 10 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3345
  • EURO
    8,7048
  • ALTIN
    463.314
  • BIST100
    1100.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu ''Şevger Başkale'' kod adlı terörist örgütten kaçtı
Güncel

PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu ''Şevger Başkale'' kod adlı terörist örgütten kaçtı

Bölücü terör örgütü PKK'dan kopuşlar sürüyor. Son olarak PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu 'Şevger Başkale' kod adlı terörist Vedat Demir örgütten kaçtı.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:45 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:45
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, bir milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir'in örgütten kaçtığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle yurt içi ve yurt dışında icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın alt kadrolarının yanı sıra sözde üst düzey sorumlularının da örgütten kopuşları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon TL ödülle turuncu kategoride bulunan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Demir, örgütün çöküş ve dağılma sürecine girmesi, çok sayıda kayıp vermesi, yaşadıkları tedirginlik ve moral bozukluğu nedeniyle örgütle bağlantılarını kopardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.