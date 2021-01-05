PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

AA 05 Ocak 2021 Salı 20:53 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 20:53

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta 3 el bombası ve 687 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki'ye bağlı Küllüce köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Doğan 2021-1 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Küllüce köyü kırsalında tespit edilen 2 sığınakta 3 el bombası, 687 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, sırt çantası, 2 branda ve bir miktar ilaç ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.