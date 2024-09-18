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  • PKK'ya bir darbe daha! Eylem arayışındaki terörist tutuklandı
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PKK'ya bir darbe daha! Eylem arayışındaki terörist tutuklandı

İstanbul'da, eylem arayışında olan terör örgütü PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
PKK'ya bir darbe daha! Eylem arayışındaki terörist tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren H.A.C'nin Filistin'e ait sahte kimlikle ülkeye girişi yaptığını tespit etti.

Örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da sürdüreceği ve eylem arayışında olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • terör örgütü
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  • Suriye uyruklu

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