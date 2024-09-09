PKK'ya darbe üstüne darbe! Erzak depoları tespit edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel sığınak/barınakların tespit ve imha edilmesi amacıyla Karlıova'da icra edilen "Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu" kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen bir odalı erzak deposunda gerçekleştirilen aramada çeşitli miktarlarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi.