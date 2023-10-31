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  • Terör örgütü PKK'ya dev operasyon! 4.731 tim, 61.500 jandarma katıldı
Güncel

Terör örgütü PKK'ya dev operasyon! 4.731 tim, 61.500 jandarma katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile Kahramanlar operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

İHA31 Ekim 2023 Salı 08:27 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya dev operasyon! 4.731 tim, 61.500 jandarma katıldı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile Kahramanlar operasyonu gerçekleştirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Kahramanlar operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA'ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş ve Sivas'ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip, tek tek imha edildi. Bu operasyonlarda; 11 adet büyük mağara ve sığınak imha edildi. 37 kilogram patlayıcı madde, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi), 12 adet mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış), 27 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 12 adet tabanca, 17 adet av tüfeği, 10 bin 135 adet mühimmat, (çeşitli silahlar için), 10 adet el bombası, 6 adet elektrikli fünye, 171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

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