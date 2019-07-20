PKK’ya en derin operasyon
Türk jetleri önceki gece Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin yuvalandığı bölgeleri vurdu. Savaş uçaklarımız sınır ötesinde 180 kilometre derinliğe inerek Karacak’taki terör inlerini darmadağın etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor. Bir yandan terör örgütüne ait Hakurk’taki hedeflere yönelik Pençe Harekatı ile komandolar terör yuvalarına girmeyi sürdürürken diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan bölgeleri vuruyor. Bu kapsamda Türk jetleri, önceki gece Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristlerce üs olarak kullanılan Karacak bölgesine 180 kilometre alana hava harekatı gerçekleştirdi. Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterildi.
YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT
Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20’ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA’lar, SİHA’lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev aldı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef lazer güdümlü yerli ve milli mühimmatla imha edildi. TSK’nın Karacak bölgesinde 180 kilometre alanda düzenlediği hava operasyonu ile PKK’ya en derin darbeyi vurmuş oldu.
13 PKKLI ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Hava Kuvvetlerine ait jetler, Tunceli kırsalı, Lice ile Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerindeki teröristleri hedef aldı. Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında iki, Diyarbakır Lice’de 5 ve Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde belirlenen terör örgütüne ait hedefler vuruldu, 6 terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanı Akar açıklamıştı
Teröristlerin sınır ötesinde üs olarak kullandıkları bölgelerin imhasına yönelik hava harekatları önceki gün de devam etmiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait jetler, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri vurmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da harekata ilişkin, “Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’larımız kullanılmıştır. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Münbiç’te YPG/PKK zorbalığı protesto edildi
Suriye’nin Münbiç kentinde halkın terör örgütü YPG/PKK’nın zorla silah altına alma uygulamasını protesto etmesi üzerine, teröristler ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Münbiçli Arap göstericiler, YPG/PKK’nın zorla silah altına alma uygulamasını protesto etmek için toplandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, YPG/PKK’ya bağlı sözde asayiş güçlerinin müdahale etmesi sonucu arbede yaşandığı, teröristlerin havaya ateş açtığı görüldü. Münbiçli Arap aşiretler geçen aralık ayında ortak bir açıklama yaparak halkı bu uygulamaya karşı direnmeye davet etmişti. ABD’nin hava desteği ve silah yardımlarıyla Münbiç’i Ağustos 2016’da işgal eden YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında geçen sene imzalanan yol haritasına rağmen ilçedeki varlığını sürdürüyor.
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