PKK’ya en derin operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor. Bir yandan terör örgütüne ait Hakurk’taki hedeflere yönelik Pençe Harekatı ile komandolar terör yuvalarına girmeyi sürdürürken diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan bölgeleri vuruyor. Bu kapsamda Türk jetleri, önceki gece Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristlerce üs olarak kullanılan Karacak bölgesine 180 kilometre alana hava harekatı gerçekleştirdi. Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterildi.

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20’ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA’lar, SİHA’lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev aldı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef lazer güdümlü yerli ve milli mühimmatla imha edildi. TSK’nın Karacak bölgesinde 180 kilometre alanda düzenlediği hava operasyonu ile PKK’ya en derin darbeyi vurmuş oldu.

13 PKKLI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Hava Kuvvetlerine ait jetler, Tunceli kırsalı, Lice ile Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerindeki teröristleri hedef aldı. Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında iki, Diyarbakır Lice’de 5 ve Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde belirlenen terör örgütüne ait hedefler vuruldu, 6 terörist öldürüldü.