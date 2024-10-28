PKK'ya intikam darbesi! İşte TUSAŞ saldırısı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Ankara'da 23 Ekim'de şoförünü öldürüp gasp ettikleri taksiyle Kahramankazan'daki TUSAŞ tesisine gelen PKK'lı teröristler Ali Örek ile Mine Sevjin Alçiçek, silahla sivilleri hedef aldı. TUSAŞ çalışanları ve taksicinin de aralarında olduğu 5 kişiyi şehit edip 22 kişiyi de yaralayan hainler, üzerlerindeki bombaları infilak ettirip etkisiz hale geldi.

TUSAŞ'a yönelik hain saldırı sonrası Irak ve Suriye'deki PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonlarda 15 PKK'lı terörist daha öldürüldü. 4 günde etkisiz hale getirilen hainlerin sayısı toplam 142'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a yönelik hain saldırısının intikamını alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hainlere ait kritik yerleri vurmaya dün de devam etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 15 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin açıklamasında şöyle denildi: PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Terör örgütü PKK'ya yönelik son 4 günde yapılan operasyonlarda toplam 142 terörist etkisiz hale getirildi.

157 HEDEF YERLE BİR

MİT, TUSAŞ üretimi ANKA ve SİHA'ların da destek verdiği hava harekatlarında Suriye ile Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat depoları, petrol ve gaz tesisleri gibi 157 nokta tam isabetle imha edildi. Teröristlerin para kaynaklarına da büyük darbe vuruldu.

YPG ELEBAŞI ABDİ: ARTIK VURMAYIN

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, TSK ve MİT'nin başarılı operasyonlarının ardından panikledi. Abdi, TUSAŞ saldırısında PKK/YPG'nin dahli olmadığını açıklayarak operasyonların durdurulması çağrısı yaptı.

6 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından TUSAŞ'a yönelik terör saldırısındaki yaralıların durumuna dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "Terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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