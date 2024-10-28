İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3072
  • EURO
    37,0205
  • ALTIN
    3021.66
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK'ya intikam darbesi! İşte TUSAŞ saldırısı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Güncel

PKK'ya intikam darbesi! İşte TUSAŞ saldırısı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı

TSK ve MİT, 4 günde 150'den fazla terör hedefini yerle bir etti. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesi'ndeki hava operasyonlarında dün 15 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece TUSAŞ saldırısı sonrası imha edilen terörist sayısı 142'yi buldu.

Akşam Gazetesi28 Ekim 2024 Pazartesi 08:21 - Güncelleme:
PKK'ya intikam darbesi! İşte TUSAŞ saldırısı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı
ABONE OL
Ankara'da 23 Ekim'de şoförünü öldürüp gasp ettikleri taksiyle Kahramankazan'daki TUSAŞ tesisine gelen PKK'lı teröristler Ali Örek ile Mine Sevjin Alçiçek, silahla sivilleri hedef aldı. TUSAŞ çalışanları ve taksicinin de aralarında olduğu 5 kişiyi şehit edip 22 kişiyi de yaralayan hainler, üzerlerindeki bombaları infilak ettirip etkisiz hale geldi.

TUSAŞ'a yönelik hain saldırı sonrası Irak ve Suriye'deki PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonlarda 15 PKK'lı terörist daha öldürüldü. 4 günde etkisiz hale getirilen hainlerin sayısı toplam 142'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a yönelik hain saldırısının intikamını alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hainlere ait kritik yerleri vurmaya dün de devam etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 15 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin açıklamasında şöyle denildi: PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Terör örgütü PKK'ya yönelik son 4 günde yapılan operasyonlarda toplam 142 terörist etkisiz hale getirildi.

157 HEDEF YERLE BİR

MİT, TUSAŞ üretimi ANKA ve SİHA'ların da destek verdiği hava harekatlarında Suriye ile Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat depoları, petrol ve gaz tesisleri gibi 157 nokta tam isabetle imha edildi. Teröristlerin para kaynaklarına da büyük darbe vuruldu.

YPG ELEBAŞI ABDİ: ARTIK VURMAYIN

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, TSK ve MİT'nin başarılı operasyonlarının ardından panikledi. Abdi, TUSAŞ saldırısında PKK/YPG'nin dahli olmadığını açıklayarak operasyonların durdurulması çağrısı yaptı.

6 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından TUSAŞ'a yönelik terör saldırısındaki yaralıların durumuna dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "Terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

TUSAŞ'a saldıran HDP üyesi teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı! Hepsine katılmış

MİT'ten PKK'ya TUSAŞ harekatı!

AK Parti Sözcüsü Çelik 'TUSAŞ' saldırısının zamanlamasına dikkat çekti: Amaç Türkiye'nin odağını dağıtmak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.