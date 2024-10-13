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  • PKK'ya terör örgütü diyemeyen Akçadağ'a tepki: CHP ''Kent Uzlaşısı''nın bedelini ödüyor
Güncel

PKK'ya terör örgütü diyemeyen Akçadağ'a tepki: CHP ''Kent Uzlaşısı''nın bedelini ödüyor

PKK'ya terör örgütü diyemeyen CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'a tepkiler dinmiyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, 'Kent Uzlaşısı' dedikleri terör işbirlikçiliğinin hakkını vermeye çalışıyorlar' dedi.

13 Ekim 2024 Pazar 09:26 - Güncelleme:
PKK'ya terör örgütü diyemeyen Akçadağ'a tepki: CHP ''Kent Uzlaşısı''nın bedelini ödüyor
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İstanbul'da DEM Parti kontenjanından CHP Maltepe Meclis Üyesi seçilen ve ardından Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Şükrü Akçadağ'dan skandal açıklamalar geldi.

Ekim ayı Meclis Toplantısı'ndan çıkan Akçadağ, bir muhabirin "PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz" sözleri karşısında kıvranarak cevap verdi.

Akçadağ, "Terör örgütü kavramını tartışmak gerekiyor. Konuyu farklı yere çekiyorsunuz. Terörün tanımını yapayım size, kimin terörist olup olmadığını siz söyleyin. Haksız insanları öldüren teröristtir" dedi.

Akçadağ'ın PKK'ya terör örgütü diyememesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEMEK İÇİN KIRK TAKLA ATIYOR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ, PKK'ya terör örgütü dememek için kırk takla atıyor! "Kent Uzlaşısı" dedikleri terör işbirlikçiliğinin hakkını vermeye çalışıyorlar. Askerimize, bayrağımıza el uzatanlara, kurşun sıkanlara TERÖRİST diyemeyecek kadar PKK seviciler" dedi.

"KENT UZLAŞISI"NIN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDALAR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "DEM Parti kontenjanından seçilen CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ, kıvırdıkça kıvırıyor ama PKK'ya terör örgütü diyemiyor. Neden? Çünkü mecburlar, "Kent Uzlaşısı"nın bedelini ödemek zorundalar" ifadelerini kullandı.

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