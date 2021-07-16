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Güncel

PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyon sürüyor.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 13:27 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:27
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Büyükçiftlik-2 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda Urşe Yaylası mevkisinde dün düzenlenen operasyonda, 3 RPG-7 anti tank mühimmatı, RPG-7 anti personel mühimmatı, 7 RPG-7 sevk fişeği, 2 piknik tüpü, çuvalda 3 kilogram gübre, 57 boş biksi PKM mayonu, boş biksi PKM fişeği, boş 4 kalaşnikof şarjörü, 2 hilti ve 2 hilti ucu bulundu.

Bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyon sürüyor.

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