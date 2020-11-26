PKK'ya yönelik Yıldırım-2 Kavaklı Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA 26 Kasım 2020 Perşembe 16:25 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 17:54

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Yıldırım-2 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

Yüksekova ilçesi Armutlu ve Çukurca ilçesi Kavaklı bölgelerinde dün gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramada 70 RPG-7 antitank mühimmatı, 77 RPG-7 sevk fişeği, uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 260 AK-47 kalaşnikof fişeği, patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, akım ölçer, hilti, anahtar takımı, 12 adet 250 mililitre çakmak gazı, iki mavi jelikan bidon, termal şemsiye, kıyafet, 36 çakmak, uyku tulumu, çadır, panço, akü, 50 litre benzin, 70 litre mazot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.