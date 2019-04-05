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PKK/YPG'li terörislter can derdine düştü

Afrin ve Zeytin Dalı harekatları ile Türk ordusu terör örgütlerine karşı destan yazdı. Fırat’ın doğusuna yönelik yapılacak olan harekatın hazırlıkların tamamlanması ise bölgede bulanan teröristlerde paniğe neden oldu.

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ABD'nin eğittiği teröristlerle Afrin'de hezimete uğrayan YPG/PPK’lı teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yapacağı olası Fırat’ın doğusu harekatının korkusu sardı. ABD’nin sürekli olarak silah ve mühimmat desteği sağladığı terör örgütü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın harekat sinyallerinin ardından elinde bulunduğu bölgeleri siperler ve tüneller kazmaya devam ediyor. Askerlerin ve araçların ilerlemesini engellemeyi hedefleyen teröristlerin en büyük korkusu ise hava harekatları. Jetler karşısında çaresiz kalan teröristler, rahat hareket edebilmek ve hedef olmamak adına Fırat'ın doğu yakasının her noktasına tüneller kazıyor. 

İHA VE SİHA ENDİŞESİ 

Teröristler özellikle gözetleme kulelerinin altına beton, mağaraların olduğu bölgelerde ise makine ve el yardımıyla tünel inşa ediyor. Teröristlerin bu yöntem ile hem havadan gelecek bombardımana karşı korunmayı hem de birkaç farklı noktadan çıkışı bulunan tünellerde ilerleyerek İHA ve SİHA'lara görüntü vermeden rahat hareket etmeyi hedefliyor. Operasyon sinyallerinin ardından ise Türkiye’nin sınır hattında hazırlıklarını tamamlayan TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri teyakkuz durumuna geçti. 

58 GÜN DAYANABİLDİK 

Terör örgütü PYD sözcüsü Aisha Hassou'ya, Afrin ve Zeytin dalı harekatlarının ardından yapılması planlanan Fırat Nehri’nin doğusu operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Sözcü Hassou, ABD'nin eğittiği YPG'li teröristlerin Afrin'de Türkiye tarafından öldürüldüğünü belirterek “Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Bize karşı yaptıkları operasyonlarda 58 gün direnebildik” dedi. 

TSK’nın başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 57 günlük operasyonun ardından 18 Mart’ta başarıyla tamamlanmıştı. Yapılan operasyonda toplamda 4585 terörist etkisiz hale getirildi. 

 

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