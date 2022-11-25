PKK/YPG destekçileri rahatsız oldu! 24'ü hedef aldılar

24 fonlanan gazeteci Amberin Zaman'ın PKK/YPG sözcülüğüne soyunduğu röportajını 23 kasım tarihinde haberleştirmişti. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile aynı dili kullanarak Türkiye'nin Pençe Kılıç ile sınır ötesi operasyonlarını hedef almasına dikkat çekti.



23 Kasım'da yayınlanan haberde, "Türkiye Amberin Zaman'ı da vurmuş" başlığıyla terörle mücadeleye karşı oluşturulmaya çalışılan cepheye vurgu yaptı. 24'ün bu haberi PKK destekçisi cepheyi çok rahatsız etti Hatta 24'ü nefret suçu işlemekle, Amberin Zaman'ı hedef göstermekle suçlamaya çalıştılar. Oysa haberde tamamen maddi gerçeklerle, Türkiye'ye yönelik yürütülen karalama kampanyalarına ve terör örgütü PKK/YPG'yi aklama çabalarına karşı dikkat çekiliyordu.

Ayrıca, Türkiye'yi yönetmeye talip olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Londra'da fonlanan gazeteci Amberin Zaman'la neden buluştu? ne konuştu sorusu soruluyordu. Buna rağmen 24'ü karalama çabaları peş peşe geldi. Terör örgütü PKK'yı açıktan destekleyen isimlerden Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, terör örgütlerine 24'ü açık açık hedef gösterdi.

Gazeteci Frederike Geerdink'i Türkiye Diyarbakır'dan hatırlıyor. Kandil'e gidip terörist elebaşlarıyla röportajlar yapan, kalekolları engellemek için Yüksekova'da canlı kalkan eylemi yapanlarla birlikte gözaltına alınan bir isim.

2015 yılında terör propagandası yapmak suçlamasıyla, sınır dışı edilmişti. Zaten twıtter hesabına kısa bir göz attığınızda terör örgütü PKK/YPG'ye desteği açıkça görülüyor.

Üstelik Hollandalı gazeteci yalnız da değil, Amberin Zaman'ı koruma kollama görevine soyunan pek çok isim var. HDP'li Sibel Yiğitalp de onlardan biri...

Aslında 24 için bu durum şaşırtıcı değil. Zira yerli ve milli çizgide yayıncılık yapan 24 daha önce bombalı saldırının dahi hedefi oldu. Bu yüzden terör örgütü sözcüsü gibi konuşan gazeteciler, siyasetçiler, sözde STK temsilcilerinin 24'ü örgütlere hedef göstermesi ilk değil. Ve son bir not... Sosyal medya tehditlerine rağmen, 24 doğru bildiği yolda yürümeye devam edecek... Zira bu vatan sahipsiz değil.