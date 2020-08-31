PKK/YPG güdümündeki SDG'nin Rusya'ya davet edilmesine Türkiye'den tepki
Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesini ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz. Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz'
31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:52 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:58