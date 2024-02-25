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PKK/YPG'li teröristler Fırat Nehri'ndeki balıkçılara ateş açtı! 2 sivil öldü

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG teröristlerinin, işgal ettikleri alandan Fırat Nehri'nin batı yakasındaki balıkçılara ateş açması sonucu 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

AA25 Şubat 2024 Pazar 14:17 - Güncelleme:
PKK/YPG'li teröristler Fırat Nehri'ndeki balıkçılara ateş açtı! 2 sivil öldü
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler dün Deyrizor'da işgal ettikleri alandan Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Aşşara, Elbukemal ve Elmeyadin ilçelerindeki balıkçılara ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Aşşara ve Elbukemal'de birer sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların olduğu 5 kişi yaralandı.

Deyrizor'a bağlı Şinan köyündeki okulda mevzilenen PKK/YPG'li teröristlerin 10 gün önce açtığı ateş sonucu, N.E.A. isimli çocuk yaşamını yitirmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün, Deyrizor'da N.E.A'yı katlettiği, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği ve ihlalin faillerinin sorumlu tutulması gerektiği belirtilmişti.

- DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satan örgüt, sağladığı geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor, bölge halkını ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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