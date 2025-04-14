PKK/YPG'nin hayali suya düştü... Suriye'nin kuzeyi ondan sorulacak

Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeniden doğan Suriye'de kritik atamalar yapılmaya devam ediyor.

Yapılan atamalar kapsamında SMO bünyesinde 2. Kolordu Komutanı olarak görev yapan Fehim İsa'nın üst düzey bir göreve getirilmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE SINIRI ONDAN SORULACAK

Bu atamayla birlikte artık Suriye'nin kuzeyinde kontrol terör örgütünün can düşmanı olan Türkmen komutan Fehim İsa'da olacak.

Fehim İsa'nın üst düzey askeri yetkiyle görevlendirilmesi, yeni yönetimde Türkmenlerin faal rol aldığına işaret ediyor.

HAYALLERİ YIKILDI

İsrail ve terör örgütlerinin bölgede etkinlik kurmak istediği bir dönemde gerçekleştirilen bu atama Suriye'nin bu talepleri reddettiğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

TÜRKMEN KOMUTANDAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET

Suriye Ordusu Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı Fehim Ertuğrul İsa, 18 Temmuz 2023'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.