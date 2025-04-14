İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2025 Pazartesi / 16 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0211
  • EURO
    43,353
  • ALTIN
    3946.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK/YPG'nin hayali suya düştü... Suriye'nin kuzeyi ondan sorulacak
Güncel

PKK/YPG'nin hayali suya düştü... Suriye'nin kuzeyi ondan sorulacak

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadeleyle tanınan Türkmen komutan Fehim İsa, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu kritik atamayla birlikte, Suriye'nin kuzeyinin güvenliği İsa'nın kontrolüne geçerken terör örgütünün bölgedeki hayalleri suya düştü.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2025 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
PKK/YPG'nin hayali suya düştü... Suriye'nin kuzeyi ondan sorulacak
ABONE OL

Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeniden doğan Suriye'de kritik atamalar yapılmaya devam ediyor.

Yapılan atamalar kapsamında SMO bünyesinde 2. Kolordu Komutanı olarak görev yapan Fehim İsa'nın üst düzey bir göreve getirilmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE SINIRI ONDAN SORULACAK

Bu atamayla birlikte artık Suriye'nin kuzeyinde kontrol terör örgütünün can düşmanı olan Türkmen komutan Fehim İsa'da olacak.

Fehim İsa'nın üst düzey askeri yetkiyle görevlendirilmesi, yeni yönetimde Türkmenlerin faal rol aldığına işaret ediyor.

HAYALLERİ YIKILDI

İsrail ve terör örgütlerinin bölgede etkinlik kurmak istediği bir dönemde gerçekleştirilen bu atama Suriye'nin bu talepleri reddettiğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

TÜRKMEN KOMUTANDAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET

Suriye Ordusu Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı Fehim Ertuğrul İsa, 18 Temmuz 2023'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.