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PKK/YPG'nin Münbiç'teki yönetim binasını 24 TV görüntüledi! Canlı yayında gözaltına alındılar

24 TV ekibi, Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin yönetim binasını görüntüledi. Canlı yayın esnasında görüntülenen örgütün gizli arşiv odası dikkat çekerken, bu esnada Suriye Milli Ordusu (SMO) ekipleri ise bazı şahısları ihbar üzerine anında gözaltına aldı.

Star Gazetesi10 Aralık 2024 Salı 18:34 - Güncelleme:
PKK/YPG'nin Münbiç'teki yönetim binasını 24 TV görüntüledi! Canlı yayında gözaltına alındılar
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Beşşar Esed rejimi düşmeden önce terör örgütünün önemli yönetim merkezlerinden biri olan olan Münbiç'teki PKK/YPG'nin yönetim binası 24 TV tarafından görüntülendi. 24 TV ekranlarında canlı yayınlanan o görüntülerde konuşan bir SMO mensubu ise binaya yerleştiklerini ifade ederek, "Mayınlar vardı hepsini söktük. Temizledik" dedi.

ARŞİVLENMİŞ BELGELER GÖRÜNTÜLENDİ

Binada gizli bir odanın bulunduğu açıklanırken, söz konusu odada terör örgütüne ait arşivlenmiş belgeler bulunduğu ifade edildi.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan canlı yayın esnasında binada bulunan bazı PKK/YPG şüphelilerinin gözaltına alındığı görüldü. Şahısların şikayet üzerine gözaltına alındığı belirtilirken, SMO'nun ihbarları anında değerlendirdiği dikkatlerden kaçmadı.

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