PKK/YPG'nin Münbiç'teki yönetim binasını 24 TV görüntüledi! Canlı yayında gözaltına alındılar

Beşşar Esed rejimi düşmeden önce terör örgütünün önemli yönetim merkezlerinden biri olan olan Münbiç'teki PKK/YPG'nin yönetim binası 24 TV tarafından görüntülendi. 24 TV ekranlarında canlı yayınlanan o görüntülerde konuşan bir SMO mensubu ise binaya yerleştiklerini ifade ederek, "Mayınlar vardı hepsini söktük. Temizledik" dedi.

Binada gizli bir odanın bulunduğu açıklanırken, söz konusu odada terör örgütüne ait arşivlenmiş belgeler bulunduğu ifade edildi.

#SONDURUM 24 TV ekibi Münbiç'te PKK'nın yönetim binasına girdi. O sırada Suriye Milli Ordusu'nun gözaltına aldığı şahısları kayıt altına aldı.@cakanse pic.twitter.com/6i8DhL0ab9 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 10, 2024

Öte yandan canlı yayın esnasında binada bulunan bazı PKK/YPG şüphelilerinin gözaltına alındığı görüldü. Şahısların şikayet üzerine gözaltına alındığı belirtilirken, SMO'nun ihbarları anında değerlendirdiği dikkatlerden kaçmadı.