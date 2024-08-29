İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0811
  • EURO
    37,9288
  • ALTIN
    2757.19
  • BIST100
    9754.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Plaja giderken merdivenden kayalıklara düştü

Antalya'da falezlerin alt kısmında bulunan plaja giden ve merdivenlerden ayağının kayması üzerine kayalıklara düşen Sevilya Akif'i (28), deniz polisi kurtardı. Hafif yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

DHA29 Ağustos 2024 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
Plaja giderken merdivenden kayalıklara düştü
ABONE OL

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Plaja gelen ve merdivenlerden inmek isteyen Sevilya Akif, bir süre yürüdükten sonra ayağının takılması üzerine merdivenlerden kayalık alana düştü. Sevilya Akif'in düştüğünü görenler, kadına yardımda başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kadının bulunduğu yerden çıkartılamaması üzerine deniz polisinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi, Akif'i bulunduğu yerden bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sedye ile bottan indirilen Sevilya Akif, kendisini hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansa alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Akif, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.