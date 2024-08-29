Plaja giderken merdivenden kayalıklara düştü

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Plaja gelen ve merdivenlerden inmek isteyen Sevilya Akif, bir süre yürüdükten sonra ayağının takılması üzerine merdivenlerden kayalık alana düştü. Sevilya Akif'in düştüğünü görenler, kadına yardımda başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kadının bulunduğu yerden çıkartılamaması üzerine deniz polisinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi, Akif'i bulunduğu yerden bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sedye ile bottan indirilen Sevilya Akif, kendisini hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansa alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Akif, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.