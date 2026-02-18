İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7632
  • EURO
    51,8243
  • ALTIN
    6937
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Plaka değiştirip kurşun yağdırdılar: Haraç çetesine operasyonda 4 tutuklama
Güncel

Plaka değiştirip kurşun yağdırdılar: Haraç çetesine operasyonda 4 tutuklama

Ümraniye'deki bir iş yerini, sahibini cep telefonuyla arayıp haraç istedikten sonra kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
Plaka değiştirip kurşun yağdırdılar: Haraç çetesine operasyonda 4 tutuklama
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aralık ayında inşaat firmasına ait iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bilgisine başvurulan iş yeri sahibi, bir gün önce cep telefonuyla aranarak tehdit edildiğini, haraç istendiğini söyledi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin olay öncesinde kiralık aracın plakasını sahte plakayla değiştirdiğini daha sonra da kurşunlama eylemini gerçekleştirdiğini belirledi.

Olayla ilgili adres ve kimlik bilgisi tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerinin kurşunlanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, aracıyla iş yerine yaklaşan şüphelinin plakasını sahte plakayla değiştirdikten sonra iş yerinin önünden geçerek ateş açması yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.