İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aralık ayında inşaat firmasına ait iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bilgisine başvurulan iş yeri sahibi, bir gün önce cep telefonuyla aranarak tehdit edildiğini, haraç istendiğini söyledi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin olay öncesinde kiralık aracın plakasını sahte plakayla değiştirdiğini daha sonra da kurşunlama eylemini gerçekleştirdiğini belirledi.
Olayla ilgili adres ve kimlik bilgisi tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İş yerinin kurşunlanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, aracıyla iş yerine yaklaşan şüphelinin plakasını sahte plakayla değiştirdikten sonra iş yerinin önünden geçerek ateş açması yer aldı.