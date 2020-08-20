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Plakasını gizlemek için özel düzenek kurmuş!

Edirne'de plakasını gizlemek için özel düzenek bulunan motosikletin sürücüsüne 4 bin 338 lira para cezası kesildi.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:32
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Bir motosikletin çok hızlı seyrettiği ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. İhbar edilen motosiklet, kontrol noktasında durduruldu.

Daha önce de hızla seyrettiği belirlenen ancak plakası tespit edilemeyen motosiklette inceleme yapıldı.

Motosikletin plakasının özel düzenekle gizlenebildiği belirlendi.

Sürücü O.B'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak", "hız ihlali yapmak", "kask takmamak", "okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak"tan 4 bin 338 lira ceza uygulandı.

Motosikletin sahibine de "sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek" ve "zorunlu trafik sigortası olmayan aracın trafiğe çıkmasına izin vermek"ten 2 bin 605 lira ceza kesildi.

Motosiklet, çekiciyle otoparka götürüldü.

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