19 Ağustos 2025 Salı
Güncel

Plakasız motorlarla ölümcül gösteri! Polis trafik magandalarını arıyor

Bolu'da iki motosiklet sürücüsünün trafikte yatarak ilerlediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri vatandaşların canını tehlikeye atan trafik magandalarını tespit etmek için çalışma başlattı.

19 Ağustos 2025 Salı 13:42
Bolu'da gece saatlerinde D-100 kara yolunda seyreden iki motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

Motosikletlerin üzerine yatarak hızla ilerleyen sürücüler, zaman zaman yan yana gelerek tehlikeli manevralar yaptı. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletlilerin dakikalarca bu şekilde ilerlediği görüldü. 2 motosiklet sürücüsü de plakasız şekilde ve motosikletin üzerinde yatarak kilometrelerce yol kat etti.

Polis ekiplerinin sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

