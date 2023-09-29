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Plan yapmadan önce dikkat! Meteoroloji hafta sonu için uyardı

Hafta sonu, yurt genelinde yağış etkili olacak. Yağışların Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli olması beklenirken hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

29 Eylül 2023 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Plan yapmadan önce dikkat! Meteoroloji hafta sonu için uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinin tamamı ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Pazar günü ise yurdun tamamında yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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