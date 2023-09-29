Plan yapmadan önce dikkat! Meteoroloji hafta sonu için uyardı

Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinin tamamı ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Pazar günü ise yurdun tamamında yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.