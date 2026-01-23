İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Planını gerçekleştiremedi! Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi yakalandı

Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. S.D'nin yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

AA23 Ocak 2026 Cuma 07:15 - Güncelleme:
Planını gerçekleştiremedi! Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden olan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D, Bodrum ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyon kapsamında yakalanmıştır."

Bu arada hükümlü S.D'nin yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

