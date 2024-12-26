Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Platin Global 100 Ödülleri 2024'te açıklamalarda bulundu.

"Her yıl farklı bir temayla ve heyecanla takdim ettiğimiz ödüllerimizin bu yıl teması 'Teknoloji Entegrasyonu'" diyen Yalıman, "Teknolojiyi ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullanabilen işletmeler ve liderler geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atarak değişen pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde adapte olma yeteneğine sahip olabiliyorlar" dedi.

Yalıman ayrıca, "Bugün burada ödül alacak şirketlerimiz yalnızca teknolojiyi benimsemekle kalmayıp aynı zamanda sektörlerine liderlik eden yenilikçi çözümler sunarak diğer şirketlere de ilham veren kurumlar" ifadelerini kullandı.

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