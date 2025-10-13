Platin ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda

Platin'in Ekim kapağı, "Otomotivde Rekabetin Kodları Değişiyor" başlığıyla sektörün tarihindeki en köklü dönüşüme odaklanıyor. Elektrikli ve yazılım tabanlı araçların yükselişi, üretim standartlarını yeniden yazarken; otonom sürüş, yapay zekâ ve yeni nesil batarya teknolojileri, direksiyondaki gücü markalardan müşterilere devrediyor.

OTOMOTİVDE YENİ ROTA: DİJİTAL, ELEKTRİKLİ VE PAYLAŞIMLI BİR GELECEK

Elektrikli araçlarda batarya yönetiminde devrim yaratan algoritmalar, üretimde öngörücü bakım sistemleri, dinamik fiyatlandırma ve kişiselleştirilmiş sürüş deneyimleri sektörün yönünü belirliyor. McKinsey, Deloitte ve Gartner araştırmalarına atıfla hazırlanan analizlerde, "hizmet olarak mobilite" (Mobility-as-a-Service) kavramı ön plana çıkıyor. Platin Ekim sayısında yapay zekânın otomotivin yeni motoruna dönüştüğü dönemin yol haritasını ve bu dönüşümün yalnızca teknolojik değil, ekonomik ve sosyolojik bir devrim olmasını masaya yatırıyor.

DİREKSİYONDA DEĞİL, EKOSİSTEMDEYİZ: SAHİPLİKTEN ABONELİĞE

Yeni nesil tüketicinin beklentilerinin değiştiği bu dönemde Platin, sahiplik kavramından abonelik modeline geçişi ve otomobilin artık bir statü sembolü değil, dijital hizmet platformuna dönüşümünü mercek altına alıyor.

Markaların "kullan-öde" temelli sistemlere yönelmesi, kişiselleştirilmiş deneyimlerle birleşince, mobilite artık "direksiyonda değil, ekosistemde olma" anlayışıyla tanımlanıyor.

Elektrikli geleceğe, dijital ekonomiye ve dönüşen iş modellerine dair en güncel analizleriyle Platin Ekim sayısı tüm bayilerde...