İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8084
  • EURO
    48,4241
  • ALTIN
    5477.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Platin ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda
Güncel

Platin ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda

Her ay ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan Platin, Ekim sayısında okurlarını dönüşen otomotiv dünyasının merkezine davet ediyor. Elektrikli ve hibrit araçlardan otonom sürüş teknolojilerine, yapay zekâ destekli üretim süreçlerinden yeni tüketici davranışlarına kadar geniş bir perspektif sunan bu sayıda; mobilite, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen bir sektörün nabzı tutuluyor.

HABER MERKEZİ13 Ekim 2025 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
Platin ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda
ABONE OL

Platin'in Ekim kapağı, "Otomotivde Rekabetin Kodları Değişiyor" başlığıyla sektörün tarihindeki en köklü dönüşüme odaklanıyor. Elektrikli ve yazılım tabanlı araçların yükselişi, üretim standartlarını yeniden yazarken; otonom sürüş, yapay zekâ ve yeni nesil batarya teknolojileri, direksiyondaki gücü markalardan müşterilere devrediyor.

OTOMOTİVDE YENİ ROTA: DİJİTAL, ELEKTRİKLİ VE PAYLAŞIMLI BİR GELECEK

Elektrikli araçlarda batarya yönetiminde devrim yaratan algoritmalar, üretimde öngörücü bakım sistemleri, dinamik fiyatlandırma ve kişiselleştirilmiş sürüş deneyimleri sektörün yönünü belirliyor. McKinsey, Deloitte ve Gartner araştırmalarına atıfla hazırlanan analizlerde, "hizmet olarak mobilite" (Mobility-as-a-Service) kavramı ön plana çıkıyor. Platin Ekim sayısında yapay zekânın otomotivin yeni motoruna dönüştüğü dönemin yol haritasını ve bu dönüşümün yalnızca teknolojik değil, ekonomik ve sosyolojik bir devrim olmasını masaya yatırıyor.

DİREKSİYONDA DEĞİL, EKOSİSTEMDEYİZ: SAHİPLİKTEN ABONELİĞE

Yeni nesil tüketicinin beklentilerinin değiştiği bu dönemde Platin, sahiplik kavramından abonelik modeline geçişi ve otomobilin artık bir statü sembolü değil, dijital hizmet platformuna dönüşümünü mercek altına alıyor.

Markaların "kullan-öde" temelli sistemlere yönelmesi, kişiselleştirilmiş deneyimlerle birleşince, mobilite artık "direksiyonda değil, ekosistemde olma" anlayışıyla tanımlanıyor.

Elektrikli geleceğe, dijital ekonomiye ve dönüşen iş modellerine dair en güncel analizleriyle Platin Ekim sayısı tüm bayilerde...

  • otomotiv trendleri
  • elektrikli araçlar
  • hibrit teknoloji

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.