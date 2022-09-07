PLATİN, eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda

İçinden geçmekte olduğumuz global enerji krizi nedeniyle enerji güvenliği dünya gündeminin en üst sırasında yer alıyor. İklim değişikliği konusundaki farkındalık, küresel ekonominin geleceğini büyük ölçüde etkiliyor. Hükümetler emisyonları nasıl azaltacaklarını planlıyor, yatırımcılar şirketlerin çevresel performansını inceliyor ve tüketiciler karbon ayak izlerinin bilincine varıyor.

Enerjide yaklaşık yüzde 74 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, son on yılda enerji sepetinde önemli ölçüde çeşitlenme gördü. Enerji yatırımlarının gelecekteki büyümesinin nerdeyse tamamı, yenilenebilir ve karbonsuzlaştırma teknolojileri etrafında şekilleniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları bugün küresel yatırımlardaki yerini sağlamlaştırıyor.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile güneş ve rüzgâr enerjisinde yerli ve yenilenebilir enerji alanında yürüttükleri çalışmaları, enerjide kısa ve orta vadede stratejileri bu ay Platin'de konuşuldu.

ZAMANA DİRENEN ZANAAT: TELKARİ

İnce tel halinde çekilen gümüşün bükülmesiyle hazırlanan, çok küçük motiflerin kaynak yardımıyla bir araya getirildiği telkâri, tümüyle el işçiliğine dayalı bir sanat olarak hâlâ varlığını sürdürüyor. Bu zanaatı geçmişten geleceğe tel tel işleyerek eşsiz ürünlere dönüştüren telkari ustaları bu ay Platin'de

ROCK'N ROLL KÜLTÜRÜNÜN METAVERSE EVRENİ, ROCK'N'VERSE

Kimilerinin aylardır konuştuğu, kimilerinin yeni tanıştığı, kimilerinin ise radarına dahi girmeyen iki kavram Metaverse ve NFT, bir grup girişimci ile rock müzisyeninin üretim alanına dönüştü. Tüm dünyadan rock ve metal müzik dinleyicileri ile müzisyenlerinin çeşitli deneyimlere dahil olabileceği bu evreni; kurucularından Gözde Vanlı, Platin'e anlattı.

Platin Eylül Sayısı, Platin Dergilik, E-Dergi ve Tüm Bayilerde...