Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu

25 Aralık 2021 Cumartesi 14:18 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 14:18

Her yıl görkemli bir törenlerle sahiplerini bulan Platin Global 100 Ödülleri, Turkcell ana sponsorluğunda, Ziraat Bankası co sponsorluğunda 24 TV ekranlarında Helin Aslan'ın sunumuyla sahiplerini buldu.



Platin Dergisi'nin, Ipsos ile birlikte çalışarak yürüttüğü Platin Global 100 Endeksi'nin teması bu yıl "Eğitim" olarak belirlendi. Endekse göre eğitimde başarı gösteren 10 şirkete "Eğitim Ödülü" verilirken 2 özel ödül "Platin Özel Ödülü" ile "Turkcell Özel Ödülü" de sahiplerini buldu.

Platin Global 100 Ödülleri'nin açılış konuşmalarını Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi.

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, 'Global dünyada faaliyet göstermeye cesaret etmiş her şirket bir ticari müessese olduğu kadar, aynı zamanda bizim için milli bir zenginlik ve milli bir duruştur demiştik. Bu duruşun dik ve kendinden emin olması adına platin dergisi olarak her türlü desteği vermeye ve rakipleri ile mücadele edeceği her alanda şirketlerimizin yanında olmaya kararlıyız. Platin Global 100 Endeksi ile amacımız Türkiye'nin ihracat ve yurtdışı tanıtım şampiyonlarına hak ettiği değeri vermek, uygulamalarının ve üstün başarılarının örnek olmasını sağlamak ve markalarımızın gelişimini desteklemektir.' şeklinde konuştu.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Türkiye'nin seçkin şirketlerinin yer aldığı Platin Global 100 Ödül Töreninde, Turkcell olarak bu sene de yer alıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca, ülkemizin önde gelen birbirinden değerli Global 100 şirketlerimize, 2021 yılı performansları neticesinde Türkiye'ye olan katkılarından dolayı teşekkür ederken, bu akşam ödül almaya hak kazanan şirketlerimizi de ayrıca tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, uluslararası iş dünyasını Türkiye'de yatırım yapmaya davet ederken birçok nedenden bahsettiklerini belirterek, burada her zaman birinci sırada "Türkiye'nin yetkin ve rekabetçi insan kaynağına" yer verdiklerini, bunu birçok uluslararası yatırımcının da teyit ettiğini söyledi.

Türkiye'nin çok rekabetçi ve çok yetkin bir yetenek havuzu bulunduğunu dile getiren Dağlıoğlu, "Burada şirketlerin en kıymetli varlığa yaptığı yatırımlar eminim uzun vadede o rekabetçilikteki en kıymetli farkı oluşturuyor, avantajı oluşturuyor." dedi.

Dağlıoğlu, Türkiye 2003'ten bu yana 225 milyar dolar yatırım çektiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"18 yıl önce 5 bin 600 civarında olan uluslararası sermayeli yatırımcı sayısı, şirket sayısı 75 bin civarına ulaştı. Burada birçok sektörde, birçok fonksiyon icra ediliyor. Tabii üretim şirketleri, üretim yapan, imalat yapan şirketler dikkati çekiyor fakat bizim bir iddiamız var: 'Türkiye yalnızca üretim için değil, hem üretim öncesi süreçler için hem de üretim sonrası fonksiyonlar için bölgesel bir merkez konumunda' diyoruz. Bugün baktığımız zaman 200'den fazla uluslararası şirketin Türkiye'de AR-GE merkezi, tasarım merkezi var. Satın alma ofisleri var. Üretim sonrası fonksiyonlarda da en önemli kıymetlerden biri Türkiye bölgesel bir yönetim merkezi halinde. Burak Dağlıoğlu, uluslararası şirketlerin Türkiye'de açtıkları eğitim merkezlerine değinerek, bu merkezlerin çok yüksek katma değer içerdiğini sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu anda 56 havalimanının yoğun bir şekilde işletildiğini belirterek, "Bunların üzerine önümüzdeki yıl 5 tane daha havalimanı ekleyeceğiz, 61'e çıkartacağız." dedi. Son 19 yılda Türkiye'de ulaşım, altyapı ve haberleşme alanlarında çok büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını dile getiren Karaismailoğlu, bu süreçte çok iyi planlanmış yatırımların hayata geçtiğini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yılda ülkemizde sadece bakanlığımız 1 trilyon 150 milyar liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptı. Bunların önemli bir kısmını yüzde 80'ini genel bütçeden, devlet bütçesinden karşıladık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, küresel salgın sürecinde dahi yatırımlarına ara vermediklerini belirterek, Türkiye'nin hayata geçirdiği bölünmüş yol ve otoyollar sayesinde trafik kazalarında ve yoğunluğunda azalma, karbon emisyon salımında düşüş yaşandığını, projelerin zaman ve yakıttan ciddi tasarruf sağladığını anlattı.

AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hava yolunun halkın yolu olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Aynı şekilde demir yollarının komplesini yeniden elden geçirdik. Ülkemiz daha yakın zamanlarda yüksek hızlı tren konforuyla tanıştı. Şu anda yapımı devam eden 4 bin kilometrelik hızlı tren projemiz var. Bu hızlı trenlerde hem yük hem de yolcu taşınacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen projelerden bahsederek, bu sistem sayesinde söz konusu mega projelerin devletin kasasından bir kuruş dahi çıkmadan hayata geçirildiğini söyledi.

Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi projelerin sağladığı katkıları anlatan Karaismailoğlu, kısa sürede hizmete alınan bu projelerin işletme süresince devletten herhangi bir masraf çıkmadığını, garanti edilen yolcu sayısı aşıldığında gelir paylaşımı olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliğiyle 19 yılda 38 projede, 37,5 milyar dolarlık proje hayata geçirdiklerini belirterek, bu projelerin hepsinin kamuya açık ihalelerle, birden fazla firmanın verdiği teklifle kazanıldığını aktardı.

PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ'NDE ÖDÜL ALANLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

RC Rönesans İnşaat İnşaat Sektörü Eğitim Ödülü

Vestel Beyaz Eşya Ve Elektrikli Aletler Eğitim Ödülü

Hyundai Assan Otomotiv Sektörü Eğitim Ödülü

TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Savunma Sektörü Eğitim Ödülü

Çolakoğlu Metalurji Metal Sektörü Eğitim Ödülü

Enerjisa Enerji Ve Petrol Sektörü Eğitim Ödülü

Toros Tarım Kimya Ve Plastik Sektörü Eğitim Ödülü

Eti Gıda Sektörü Eğitim Ödülü

Acıbadem Sağlık Grubu Sağlık Sektörü Eğitim Ödülü

Sanko Tekstil Tekstil Sektörü Eğitim Ödülü

Şişecam Turkcell Özel Ödülü

Konya Şeker Platin Dergisi Özel Ödülü