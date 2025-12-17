Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buluyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşecek Platin Global 100 Ödülleri; 19 Aralık Cuma günü saat 20.00'de 24 TV'de canlı yayınlanacak.

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Turkish Airlines, Türk Telekom, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirecek.

Platin Global 100 Ödülleri ile ilgili konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün; "Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi mottosuyla 27 yıldır yayın hayatını sürdüren Platin; Ipsos Türkiye iş birliğiyle, global arenada üretim ve ihracat performanslarıyla öne çıkan şirketlerin yer aldığı Platin Global 100 Endeksi'ni 8'inci kez açıklıyor. Otomotivden sağlığa, inşaattan ilaca kadar birçok sektörde ülkemizi temsil eden şirketler, bugüne kadar Endüstri 4.0'dan sürdürülebilirliğe uzanan temalarla ödüllendirilirken, 2025 yılında ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ölçülebilir değer yaratmayı hedefleyen "Etki Ekonomisi" odağa alınıyor. Toplumsal ve çevresel faydaya yönelik yatırımlarda çıktılar yerine sonuçların konuşulduğu bu yeni dönemde, etki yönetimi ve ölçümü şirketler için zorunlu hale gelirken, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile şeffaflık ve hesap verebilirlik kritik önem taşıyor. Bu çerçevede Platin Global 100 Ödülleri, etki yönetimini benimseyen, TSRS doğrultusunda somut adımlar atan ve değer üreten şirketleri "Etki Ekonomisi" yaklaşımıyla geleceğe taşımayı amaçlıyor." dedi.

Platin Global 100 Ödülleri, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.00'de 24 TV'de.

Detaylı bilgi için; https://www.global100odulleri.com/