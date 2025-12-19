Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun katıldığı Platin Global 100 Ödülleri için düzenlenen tören başladı.

"UZMANLARIMIZDAN DESTEK ALDIK"

Tören öncesi 24 TV'nin sorularını cevaplayan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, "Her sene belirlediğimiz tematik içerikler bizi farkındalıklı kılıyor. Biz, bugün vereceğimiz ödüller için tek tek çalıştık, bu konu ile ilgili uzmanlarımızdan destek aldık. Platin Global 100 Ödülleri, her sene sonunda bir sene sonranın trendini göstererek çok önemli bir iş yapıyor" dedi.

ŞİRKETLER BU YIL "ETKİ EKONOMİSİ" TEMASIYLA ÖDÜLLENDİRİLİYOR

'Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla 27 yılı başarıyla geride bırakan Platin, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 endeksinde ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketleri bu yıl "Etki Ekonomisi" temasıyla ödüllendiriyor.

İŞ DÜNYASINI BULUŞTURAN GECE

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Turkish Airlines, Türk Telekom, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyor.