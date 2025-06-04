Platin, haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda

Türk turizm sektörü 2025'e 64 milyar dolar gelir, 65 milyon turist hedefiyle başladı. Yılın ilk çeyreğinde gelen 8 milyon 844 bin turist ve 9.5 milyar dolarlık gelir, hedeflerin bu yıl da aşılacağını gösteriyor. Turizm sektöründe ise dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve alternatif turizm stratejileri bu dönüşümde kilit rol oynuyor. Platin Haziran sayısında bu ay dijital detokstan spor turizmine, sürdürülebilirlikten iş modeli inovasyonlarına kadar pek çok başlık mercek altına alınıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'DAN PLATİN'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Platin'in bu ayki özel konuk yazarı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. Ersoy yazısında, "Temel hedefimiz, Türkiye'yi dört mevsim deneyimlenebilen küresel bir destinasyon haline getirmek" diyerek, ürün çeşitliliği ve destinasyon zenginliğinin altını çiziyor.

DÜNYANIN ROTASINI ÇİZEN KADIN: JULIA SIMPSON

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı ve CEO'su Julia Simpson, Platin'den Tuğba Kaya Mursaloğlu'na verdiği özel röportajda Türkiye'nin turizmde yükselen rolünü değerlendirdi. "Sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve krizlere direnç" vurgusuyla geleceğin kodlarını paylaşan Simpson, WTTC'nin küresel vizyonunu ve Türkiye'nin bu vizyondaki yerini anlattı. Kadın liderliğin turizmdeki rolü, dijital göçebe ekonomisi, destinasyon markalaşması ve kültürel çeşitliliğin önemi gibi konular ve Julia Simpson'ın vizyoner bakışı, yalnızca turizm sektörü profesyonelleri için değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine inanan tüm paydaşlar için ilham niteliği taşıyor.

Küresel turizmin pusulasını elinde tutan WTTC Başkanı & CEO'SU Julia Simpson röportajı bu ay Platin'de...

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