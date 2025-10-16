Platin İş Kitapları Ödülleri sahiplerini buluyor

Üst düzey yöneticiler, yayınevleri, yazarlar ve çevirmenlerin teşrifleriyle gerçekleşecek ödül töreni, 23 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek ve 24 TV ekranından canlı olarak yayınlanacak.

İlk kez 2017 yılında verilen ve iş dünyasında büyük ses getiren bu ödüller, iş dünyasına yön veren yazarları, yayınevlerini ve çevirmenleri bir araya getiriyor. Platin İş Kitapları Ödülleri ile ilgili konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün;

"Platin Dergisi'nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Platin İş Kitapları Ödülleri; şirket sahiplerinden profesyonel yöneticilere, çevirmenlerden yayınevlerine kadar değerli bir ekosistemi buluşturuyor. Yayın Kurulumuz tarafından, 9 Eylül 2023 – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yayımlanan iş kitapları arasından 10 farklı kategoride en başarılı eserler belirlendi. Liderlikten pazarlamaya, satıştan finansal yönetime, yeni nesil girişimcilikten insan kaynaklarına kadar birçok alanda iş dünyasına katkı sağlayan kitaplar, halk oylamasına sunuldu ve 1 Ekim 2025'te oylama tamamlandı. Ödül kazanan eserler ve yazarları, 23 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Bu vesileyle sürece katkı sağlayan tüm yayınevlerimizi, yazarlarımızı ve çevirmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

27 yıllık yayın hayatında iş dünyasının nabzını tutan Platin Dergisi, halk oylamasıyla belirlenen en iyi iş kitaplarını, yazarlarını ve yayınevlerini ödüllendirecek. Ödüller, 23 Ekim Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Tören, 24 TV ve 24 Radyodan canlı yayınlanacak. Platin Dergisi'nin Kasım 2025 sayısı ile de değerli okuyucularıyla buluşacak.

Oylama sonuçlarına göre Platin İş Kitapları Ödülleri 2025 kazananları;

Yılın En İlham Veren İş Kitabı: Nabza Göre Şerbet – Sinem Işık

Yılın En İyi Çeviri/Referans Kitabı: Veri Dedektifi – Tim Harford / Çevirmen Ayşe Göç

Yılın En İyi Finans ve Ekonomi Kitabı: Dijital Çağda Yatırım – Attila Köksal

Yılın En İyi Girişimcilik Kitabı: Potansiyelini Ateşle – Kemal Başaranoğlu

Yılın En İyi Liderlik ve Yönetim Kitabı: İlk İşimiz İnsan Olmak – Ömer Barbaros Yiş

Yılın En İyi İK ve Kariyer Kitabı: Değişimin Sırrı – Yıldız Hacievliyagil Cüceloğlu

Yılın En İyi Otobiyografi/Biyografi Kitabı: Size Anlatacaklarım Var – Mehmet Tevfik Nane

Yılın En İyi Satış ve Pazarlama Kitabı: A'dan Z'ye Etkin Satış Yöntemleri – Yücel Uygun

Yılın İş Kitabı: Ayşegül 5.0 – Ayşegül İldeniz

Yılın Yayınevi: Remzi Kitabevi