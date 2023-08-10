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PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), giriş sınavı aday belirleme ön başvuruları için toplam 54 bin 548 adayın başvuru yaptığını duyurdu.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı
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PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 31 Temmuz - 09 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. PMYO, 258 şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarıyla birlikte 35 bin 914 erkek ve 18 bin 634 kadın olmak üzere toplam 54 bin 548 adayın başvuruda bulunduğunu duyurdu. Bununla birlikte başvuranlardan 20 bin erkek ve 5 bin kadın aday olmak üzere toplam 25 bin adayın sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığı açıklandı. PMYO sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Polis Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan 'ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz' hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir. Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır."

  • PMYO
  • ön başvuru
  • sonuç

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