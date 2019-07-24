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PMYO polislik alımı ne zaman? TYT puanıyla polislik başvurusu nasıl yapılır?

PMYO polislik alımı ne zaman? TYT puanıyla polislik başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Tüm öğrencilerin ve velilerin büyük bir heyecanla beklediği üniversite tercih dönemi ise başladı. Polis Meslek Yüksek Okulu – PMYO 2019 başvuruları için de geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TYT (Temel Yetenek Testi) sonuçları da belli olmuş oldu. PMYO başvuruları da TYT puanı ile yapılabiliyor. Lise polislik alımları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

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PMYO 2019 başvuruları hakkında internet araştırmaları yoğun bir şekilde yapılıyor. Polis Meslek Yüksek Okulu’na TYT (Temel Yetenek Testi) ile başvuru yapma imkanı var. Heyecanla beklenen YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte TYT sonuçları da açıklanmış oldu. YKS tercih dönemi de 23 Temmuz'da başladı. En doğru tercihi yapmak isteyen öğrenciler ve veliler PMYO yani Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları da inceliyorlar. Peki, PMYO polislik alımı ne zaman? TYT puanıyla polislik başvurusu nasıl yapılır? Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.. 
 
PMYO POLİSLİK ALIMI NE ZAMAN?
Bilindiği üzere PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına her yıl 2 bin 500 öğrenci alımı yapılıyor. Bu öğrencilerin 250’si kadın, 2 bin 250’si erkek oluyor. 
 
PMYO HAKKINDA
Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.
 
 TYT PUANIYLA POLİSLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan PMYO giriş sınavu ön başvuru şartları şöyle;
 

 
a) T.C. vatandaşı olmak,
 
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
 
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2018) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak),
 
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”
 
ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
 
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 
j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
 
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

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