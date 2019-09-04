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PÖH alım şartları neler? POMEM alımı ne zaman yapılacak?

PÖH alım şartları neler? POMEM alımı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı Resmi Gazete'de 25. Dönem Pomem Özel Harekat Sınavına Dair Duyuru yayınladı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacak. İşte tüm detaylar...

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Polis olmak isteyen adayları heyecanlandıran duyuru Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlandı. Duyurunun yayınlanmasının hemen ardından PÖH alım şartları neler? POMEM alımı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı.  POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındakim yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacak. İşte tüm detaylar.. 
 

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POMEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.
 
Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
 

 
PÖH ALIM ŞARTLARI NELER? 
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği
 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),
 
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
 
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,

 
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 
POLİS ÖZEL HAREKAT NEDİR?
 
Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimi olarak biliniyor.
 

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