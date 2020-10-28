PÖH'ler dualarla Suriye'ye uğurlandı

DHA 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:53

Tunceli'de terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atan Polis Özel Harekat (PÖH) Timleri, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Uğurlama öncesi düzenlenen törene Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve özel harekat polislerinin aileleri katıldı.

Törende yaptığı konuşmasında Vali Özkan, özel harekat polislerinin sadece yurt içinde değil yurt dışında da mazlumların sığınağı olduğunu belirterek, "Sizleri Suriye'ye uğurlarken şunu biliyoruz ki oradaki garibanlar sizin sayenizde yemek, ekmek ve huzur bulacak. Allah sizleri kazalardan, belalardan korusun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim yolunuzu açık etsin" dedi.

Konuşmalar sonrası, Suriye'de görev alan özel harekat polisleri için kurban kesildi, dualar edildi. Tören sonunda aileleri ve mesai arkadaşları ile vedalaşan PÖH Timleri Suriye'ye doğru yola çıktı.