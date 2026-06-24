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Türk polisi hain planı engelledi! NATO zirvesi öncesi TikTok'tan saldırı talimatı

Ankara'da düzenlenen operasyonda Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ile çatışmaya giren DEAŞ mensubu terörist öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte mensup karısı ise yaralı olarak yakalandı. Öte yandan operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ mensubu Muhammed K'nin NATO Zirvesi öncesi Ankara'da saldırı talimatı veren DEAŞ yöneticisi Ismael J.K.A. ile Tik Tok üzerinden irtibatlı olduğu tespit edildi.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
Türk polisi hain planı engelledi! NATO zirvesi öncesi TikTok'tan saldırı talimatı
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Olay, dün sabah Haymana'nın Sazağası Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, DEAŞ mensubu M.K. ile karısı N.K.'nın bulundukları adrese Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon esnasında teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada örgüt mensubu M.K. öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte üye karısı N.K. ise yaralı olarak yakalandı.

EYLEM TALİMATINI TİKTOK ÜZERİNDEN VERDİ

Operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ mensubu Muhammed K'nin Türkiye'de eylem talimatı veren DEAŞ yöneticisi Ismael J.K.A. ile Tik Tok üzerinden irtibatlı olduğu tespit edildi.

Ayrıca, 2 farklı Tik Tok hesabı olduğu belirlenen teröristin, kendi adını taşıyan Tik Tok hesabından DEAŞ örgüt bünyesinde faaliyet gösteren bir dergiye bağlı sohbet ortamına katıldığı da tespit edildi.

'sfyn.b..uyeyne' rumuzlu 'gizli' Tik Tok hesabından ise örgüt yöneticileriyle irtibatının bulunduğu belirlendi.

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