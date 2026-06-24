Olay, dün sabah Haymana'nın Sazağası Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, DEAŞ mensubu M.K. ile karısı N.K.'nın bulundukları adrese Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon esnasında teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada örgüt mensubu M.K. öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte üye karısı N.K. ise yaralı olarak yakalandı.

EYLEM TALİMATINI TİKTOK ÜZERİNDEN VERDİ

Operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ mensubu Muhammed K'nin Türkiye'de eylem talimatı veren DEAŞ yöneticisi Ismael J.K.A. ile Tik Tok üzerinden irtibatlı olduğu tespit edildi.

Ayrıca, 2 farklı Tik Tok hesabı olduğu belirlenen teröristin, kendi adını taşıyan Tik Tok hesabından DEAŞ örgüt bünyesinde faaliyet gösteren bir dergiye bağlı sohbet ortamına katıldığı da tespit edildi.

'sfyn.b..uyeyne' rumuzlu 'gizli' Tik Tok hesabından ise örgüt yöneticileriyle irtibatının bulunduğu belirlendi.