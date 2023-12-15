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Polatlar soruşturmasında yeni gelişme

Polatlar soruşturmasına daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer'de eklendi.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 12:29 - Güncelleme:
Polatlar soruşturmasında yeni gelişme
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ DAHA SORUŞTURMAYA EKLENDİ

Yeni MASAK raporunun eklendiği dosyaya iki şüpheli daha eklendi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer'de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.

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