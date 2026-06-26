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Polatlar suç örgütüne şafak baskını: 20 gözaltı, milyonlara el konuldu

Gaziantep ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Reşat Polat liderliğindeki 'Polatlar' silahlı suç örgütü çökertildi. 8 ayrı suça karıştığı belirlenen 25 şüpheliden 20'si gözaltına alınırken, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Örgüt üyelerine ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA26 Haziran 2026 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Polatlar suç örgütüne şafak baskını: 20 gözaltı, milyonlara el konuldu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Reşat Polat'ın elebaşılığını yaptığı "Polatlar" silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tefecilik", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet" ve "tehdit" suçları kapsamında 8 örgütsel eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 25 şüpheli belirlendi.

Ekiplerce Gaziantep ve Muğla'da 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 tabanca, 7 av tüfeği, 398 fişek ile muhtelif miktarda para, altın ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 20 şüpheli yakalandı.

Altı şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

  • Polatlar suç örgütü
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  • gözaltı
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