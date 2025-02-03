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Güncel

Polatlı'da sokak ortasında kız arkadaşını darbeden şüpheliye tutuklama

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir şahsın kız arkadaşını köpeğiyle beraber darbettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Ankara Valiliğinin harekete geçmesiyle şüpheli genç tutuklandı.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 17:54 - Güncelleme:
Polatlı'da sokak ortasında kız arkadaşını darbeden şüpheliye tutuklama
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Ankara Valiliği, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 22.40 sıralarında genç kızın darbedilip köpeğinin tekmelendiği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olaya ilişkin ihbar alınması üzerine derhal tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Darbedilen genç kızın 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye sevk edildiği, ilk muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış, şüpheli ile mağdurun arkadaş ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir."

Öte yandan, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.A. (21), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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