İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2162
  • EURO
    48,9376
  • ALTIN
    5420.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Polatlı'da uyuşturucuya darbe: 15 tutuklama

Ankara'nın Polatlı ilçesinde aylardır süren titiz takibin ardından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA7 Kasım 2025 Cuma 20:04 - Güncelleme:
Polatlı'da uyuşturucuya darbe: 15 tutuklama
ABONE OL

Ankara'nın Polatlı ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haziran ayından bu yana sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.