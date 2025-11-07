Polatlı'da uyuşturucuya darbe: 15 tutuklama

Ankara'nın Polatlı ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haziran ayından bu yana sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.