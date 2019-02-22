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Polatlı'daki patlamada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Han şehit oldu

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Başkentteki Bilkent Şehir Hastanesinde bugün öğleden sonra yaşamını yitiren 29 yaşındaki Han'ın şehadet haberi, Tokat'ın Zile ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.

Şehidin babaevi ile çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel şehidin babaevine giderek, dedesi Ömer Han'a başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın eşi Aysun, 6 yaşındaki kızı Aysima ve annesi ile babasının Ankara'da oldukları öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında 20 Şubat'ta meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden askerin şehit olduğu, 3 askerin tedavilerinin ise halen bulundukları hastanede devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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