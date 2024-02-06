Polis adaylarından duygulandıran koreografi: Unutmadık, Unutturmayacağız

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına yapılan koreografi drone ile havadan görüntülendi, ortaya unutulmayacak, anlamlı görüntüler çıktı.

Polis okulu öğrencilerinin tamamının katılarak özenle hazırladığı koreografi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Depremden etkilenen 11 ile koreografide yer veren öğrenciler, hep bir ağızdan "Burada" diyerek, 11 ile selam gönderdiler.

"Geceydi, karanlığı muammalı bir gece. Yanan simsiyah ateş, duman duman tutuştu. Buz tuttu vatan, içinde kan tutuştu. Yaktın bizi 6 Şubat, gün tutuştu. Elveda demeyen milletin eli açık, gelen polisin yüreği korla tutuştu." dizeleriyle tamamlanan koreografi sonunda, polis okulu öğrencileri hep bir ağızdan, "Bayburt POMEM 30'uncu dönem. Unutmadık unutmayacağız, unutmadık, unutturmayacağız" sözleriyle 6 Şubat depremini, depremde hayatını kaybedenleri ve depremzedeleri andılar.