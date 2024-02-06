İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5758
  • EURO
    32,9013
  • ALTIN
    1993.36
  • BIST100
    8776.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polis adaylarından duygulandıran koreografi: Unutmadık, Unutturmayacağız
Güncel

Polis adaylarından duygulandıran koreografi: Unutmadık, Unutturmayacağız

6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen ve 53 bin 537 vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yıl dönümünde, Bayburt Polis Eğitim Merkezi(POMEM) 30'uncu dönem polis adayları tarafından anlamlı bir koreografi hazırlandı.

IHA6 Şubat 2024 Salı 09:12 - Güncelleme:
Polis adaylarından duygulandıran koreografi: Unutmadık, Unutturmayacağız
ABONE OL

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına yapılan koreografi drone ile havadan görüntülendi, ortaya unutulmayacak, anlamlı görüntüler çıktı.

Polis okulu öğrencilerinin tamamının katılarak özenle hazırladığı koreografi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Depremden etkilenen 11 ile koreografide yer veren öğrenciler, hep bir ağızdan "Burada" diyerek, 11 ile selam gönderdiler.

"Geceydi, karanlığı muammalı bir gece. Yanan simsiyah ateş, duman duman tutuştu. Buz tuttu vatan, içinde kan tutuştu. Yaktın bizi 6 Şubat, gün tutuştu. Elveda demeyen milletin eli açık, gelen polisin yüreği korla tutuştu." dizeleriyle tamamlanan koreografi sonunda, polis okulu öğrencileri hep bir ağızdan, "Bayburt POMEM 30'uncu dönem. Unutmadık unutmayacağız, unutmadık, unutturmayacağız" sözleriyle 6 Şubat depremini, depremde hayatını kaybedenleri ve depremzedeleri andılar.

  • bayburt felaketi
  • polis eğitim merkezi
  • anlamlı koreografi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.